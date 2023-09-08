Месси вновь забил за сборную Аргентины

Действующий чемпион мира сборная Аргентины с победы начала отборочный турнир к новому мундиалю. На своем поле аргентинцы обыграли сборную Эквадора – 1:0.

Единственный мяч на 78-й минуте забил знаменитый капитан сборной Аргентины Лиональ Месси.

Для 36-летнего нападающего этот гол стал 103-м в футболке национальной сборной.

Перед нынешним сезоном Месси перешел в «Интер Майами». Его дебют в американском клубе получился выдающимся. В 11 официальных матчах аргентинец забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Месси заявлял, что хочет сыграть на чемпионате мира-2026, который может стать шестым в его карьере.