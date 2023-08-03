Месси во втором матче подряд за «Интер Майами» сделал дубль

Лионель Месси, перешедший этим летом в «Интер Майами», продолжает радовать поклонников американского клуба. Во втором матче подряд он отметился дублем.

«Интер» обыграл «Орландо Сити» в матче 1/16 финала турнира Leagues Cup, в котором принимают участие команды МЛС и чемпионата Мексики со счетом 3:1. Месси забил на 7-й и 72-й минутах.

Всего в трех официальных играх за «Интер» на счету знаменитого аргентинца уже пять мячей.

В игре «Орландо» за клуб из Майами дебютировал защитник Жорди Альба, бывший партнер Месси по «Барселоне».

Лионель Месси не захотел продлевать контракт с ПСЖ, отверг многомиллионные предложения из Саудовской Аравии и подписал двухлетнее соглашение с клубом МЛС.