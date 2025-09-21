Месси вышел в лидеры среди бомбардиров чемпионата МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обеспечил победу своей команде в матче чемпионата МЛС против «Ди Си Юнайтед» (3:2).

В первом тайме знаменитый аргентинец ассистировал Тадео Альенде, а во второй половине отличился дважды отличился сам — после передач Жорди Альбы и Серджи Бускетса, с которыми он играл еще за «Барселону».

В 22 матчах чемпионата МЛС Месси забил 22 мяча и вышел на первое место в списке бомбардиров, опережая Сэма Сарриджа из «Нэшвилла», на счету которого 21 гол.

Всего в 30 матчах сезона за «Интер Майами» Месси забил 25 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» готовит для Месси новый долгосрочный контракт.