Месси вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг

«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг (турнир с участием команд МЛС и чемпионата Мексики), обыграв в 1/2 финала «Орландо Сити» со счетом 3:1.

Первый тайм остался за «Орландо»: в компенсированное время хорват Марко Пашалич открыл счет.

Во втором тайме за дело взялся Лионель Месси. На 76-й минуте знаменитый аргентинец реализовал пенальти, а на 88-й забил победный мяч после передачи Жорди Альбы, с которым они играли еще в «Барселоне». На 90+1 минуте Теласко Сеговия установил окончательный счет после паса еще одной легенды «Барсы» Луиса Суареса.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» сыграет с победителем матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс».

Лионель Месси выступает за американский клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 10 передач.

Ранее Месси отказался участвовать в Матче звезд МЛС, за что получил матчевую дисквалификацию.