Месси вывел «Интер Майами» в полуфинал МЛС

«Интер Майами» в четвертьфинале МЛС разнес в гостевом матче «Цинциннати» со счетом 4:0.

В очередной раз победу «цапель» предопределила великолепная игра Лионеля Месси. 38-летний аргентинец открыл счет на 15-й минуте, а во втором тайме трижды ассистировал партнерам. Дважды с передач Лео забил Тадео Алленде, еще раз — Матео Сильветти.

Месси забил за «Интер Майами» в шестом матче подряд, всего в этих играх на его счету 11 мячей. В 32 матчах сезона МЛС знаменитый форвард наколотил 35 мячей и отдал 20 результативных передач.

«Интер Майами» впервые в истории вышел в полуфинал МЛС, где сыграет с победителем матча «Филадельфия» — «Нью-Йорк Сити».

