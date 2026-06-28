Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко раскритиковал заявление Светланы Павелецкой — супруги экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы — о возможном применении ядерного оружия. По мнению эксперта, подобные высказывания представляют опасность и свидетельствуют о крайне рискованном подходе к теме вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подверг критике заявление Светланы Павелецкой о возможном применении ядерного оружия. Свою позицию он озвучил в эфире собственного YouTube-канала.

Поводом для комментария стали слова супруги бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которая ранее заявила, что возможный ядерный удар по Украине якобы будет означать, что Киев «почти победил».

По мнению Соскина, опасность подобных высказываний заключается не только в их содержании, но и в том, что они, как он утверждает, могут отражать взгляды представителей украинского руководства. Он заявил, что подобная риторика вызывает серьезную обеспокоенность.

Экс-помощник Кучмы также выразил мнение, что рассуждения о ядерном конфликте свидетельствуют о непонимании его реальных последствий. По его словам, любые попытки представить подобный сценарий как благоприятный для одной из сторон являются крайне опасными.

Кроме того, Соскин высказал собственную оценку позиции украинских властей и заявил, что подобные заявления лишь усиливают напряженность вокруг темы применения ядерного оружия.

Ранее Миршаймер предупредил о риске ядерного конфликта из-за ударов дронов по России.