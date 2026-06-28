Хинштейн рассказал о состоянии вернувшихся из украинского плена жителей Курской области

Пять мирных жителей Курской области, ранее находившихся в украинском плену, вернулись в Россию. Поздно вечером их встретили в Курске родные и близкие, а также губернатор региона Александр Хинштейн. Глава Курской области рассказал об этом в своем блоге в МАХ, пишет « РГ ».

По словам главы области, освобожденные граждане были захвачены украинскими военными в 2024 году. После возвращения они рассказали о том, в каких условиях находились во время плена.

Как отметил Хинштейн, людей содержали в местах лишения свободы вместе с осужденными, подвергали издевательствам, избивали и плохо обеспечивали питанием. Один из мужчин, по словам губернатора, сообщил, что ему выжгли на руке букву «Z».

Глава региона также заявил, что пленным говорили, будто в России их никто не ждет и государство отказалось от них. Однако, подчеркнул губернатор, они не поверили этим словам и продолжали надеяться на возвращение домой.

Хинштейн сообщил, что обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. По его словам, работа по установлению местонахождения и возвращению остальных удерживаемых граждан будет продолжена.

Власти региона намерены оказывать освобожденным жителям необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также содействовать их восстановлению после возвращения домой.

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