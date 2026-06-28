Француженка поделилась впечатлениями от праздника «Алые паруса» в Петербурге

Участница международного проекта «Поезд памяти», школьница из Парижа Майя Бланш, призналась, что посещение праздника выпускников «Алые паруса» стало для нее исполнением давней мечты. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с « Известиями ».

По словам девушки, никакие фотографии или рассказы не способны передать атмосферу праздника. Она отметила, что мечтает однажды привезти в Санкт-Петербург своих друзей, чтобы они лично увидели это масштабное событие.

Майя рассказала, что впервые узнала об «Алых парусах» от своей бабушки, которая живет в Санкт-Петербурге. Каждый год она посещает праздник и делилась с внучкой своими впечатлениями, благодаря чему у девушки появилось желание увидеть знаменитое шоу собственными глазами.

В 2026 году на праздник прибыли делегации выпускников из разных стран. Иностранные гости приехали в Северную столицу с национальными флагами, которые стали частью праздничной атмосферы. Во время мероприятий участники вместе исполняли популярные песни, водили хороводы и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Одной из самых трогательных сцен праздника стало поздравление 19-летней участницы делегации из Сербии, которая встретила свой день рождения в Санкт-Петербурге. Другие иностранные выпускники дружно поздравили девушку, создав теплую и дружескую атмосферу.

Ранее сообщалось, что американский журналист назвал«Алые паруса» уникальным праздником, которого нет в США.