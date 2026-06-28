Француженка поделилась впечатлениями от праздника «Алые паруса» в Петербурге
Известия: школьница из Парижа призналась, что мечтала попасть на «Алые паруса»
Участница международного проекта «Поезд памяти», школьница из Парижа Майя Бланш, призналась, что посещение праздника выпускников «Алые паруса» стало для нее исполнением давней мечты. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с «Известиями».
По словам девушки, никакие фотографии или рассказы не способны передать атмосферу праздника. Она отметила, что мечтает однажды привезти в Санкт-Петербург своих друзей, чтобы они лично увидели это масштабное событие.
Майя рассказала, что впервые узнала об «Алых парусах» от своей бабушки, которая живет в Санкт-Петербурге. Каждый год она посещает праздник и делилась с внучкой своими впечатлениями, благодаря чему у девушки появилось желание увидеть знаменитое шоу собственными глазами.
В 2026 году на праздник прибыли делегации выпускников из разных стран. Иностранные гости приехали в Северную столицу с национальными флагами, которые стали частью праздничной атмосферы. Во время мероприятий участники вместе исполняли популярные песни, водили хороводы и снимали происходящее на мобильные телефоны.
Одной из самых трогательных сцен праздника стало поздравление 19-летней участницы делегации из Сербии, которая встретила свой день рождения в Санкт-Петербурге. Другие иностранные выпускники дружно поздравили девушку, создав теплую и дружескую атмосферу.
Ранее сообщалось, что американский журналист назвал«Алые паруса» уникальным праздником, которого нет в США.