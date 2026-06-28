В АТОР назвали страны, доступные россиянам без визы

Россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отметив, что при учете государств, где виза оформляется по прибытии, число доступных направлений возрастает до 93. Об этом пишет РИА Новости .

В организации пояснили, что именно 76 государств можно считать полностью безвизовыми. Еще ряд стран допускает въезд по упрощенной процедуре — с оформлением визы после прибытия или электронного разрешения.

Среди европейских направлений россияне могут без визы посетить Сербию, Черногорию, Молдавию и Боснию и Герцеговину. Также свободный въезд действует в Грузию, Абхазию и Южную Осетию.

Наибольшее число безвизовых направлений находится в Азии — около 34,5% от общего списка. Россиянам доступны, в частности, Китай, Вьетнам, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. В Африке без визы можно отправиться в Намибию, ЮАР и на Сейшельские острова, а в Южной Америке — в Бразилию, Аргентину, Колумбию и Венесуэлу.

В АТОР также напомнили, что в некоторых случаях безвизовый режим носит формальный характер. Например, попасть в Андорру можно только через страны Шенгенской зоны, а добраться до ряда островных государств Карибского бассейна и Океании зачастую невозможно без пересадки в странах, где россиянам требуется виза.

Кроме того, для въезда в отдельные государства, включая Южную Корею, Мексику и Кению, необходимо заранее оформить электронное разрешение на въезд. Это упрощает процедуру, но не является классическим безвизовым режимом.