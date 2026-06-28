Синоптики спрогнозировали теплую погоду в Московском регионе 28 июня

В Московском регионе в воскресенье, 28 июня, сохранится комфортная летняя погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют до +25 градусов, а дождей в большинстве районов не ожидается, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +9.

В Москве днем воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью температура снизится до +12.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 748–749 мм рт. ст.