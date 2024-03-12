Места проведения масленичных гуляний в Подмосковье нанесли на карту
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье места проведения гуляний на Масленицу нанесли на интерактивную карту. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всего на карте две сотни локаций. Представлена информация о праздничных мероприятиях, о часах работы и точных адресах площадок.
Празднование Масленицы в Подмосковье проходит на текущей неделе и завершится в воскресенье.
Возрастное ограничение 6+