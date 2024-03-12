Места проведения масленичных гуляний в Подмосковье нанесли на карту

В Подмосковье места проведения гуляний на Масленицу нанесли на интерактивную карту . Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего на карте две сотни локаций. Представлена информация о праздничных мероприятиях, о часах работы и точных адресах площадок.

Празднование Масленицы в Подмосковье проходит на текущей неделе и завершится в воскресенье.

Возрастное ограничение 6+