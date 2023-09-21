«Место чертовщины». Уфологи рассказали о подмосковной деревне с НЛО и призраками

В одной из деревень Подмосковья можно встретить призраков и увидеть НЛО. Как сообщает РИАМО, речь идет о деревне Часовня в Павловском Посаде. По словам уфологов, это настоящее «место чертовщины».

Как рассказала одна из жительниц, в лесу у деревни растет множество деревьев необычных форм, а сама территория окутана легендами. Если углубиться в лесной массив, можно увидеть полуразрушенную часовню, которая и является центром аномальной зоны.

Фото: [ Алена Притула ]

«Во времена, когда она была разрушена, туда постоянно заглядывали в поисках привидений, сейчас уже реже. История у этого места такая загадочная, что все может быть. И НЛО там видели, и привидения...», - рассказала еще одна жительница деревни.

Эпицентром аномалии является часовня, а общий радиус аномальной зоны — около километра. Здесь растут деревья неестественной формы, слышатся странные звуки, заметны световые вспышки. Людей, посещающих это место, внезапно охватывает чувство тревоги и страха.

Кроме того, у самой часовни некоторые слышат странные звуки и шепот с просьбой повернуться в ту или иную сторону. По словам жителей, поворачиваться ни в коем случае нельзя, так как «они зовут вас к себе».

Помимо этого, трава на территории лежит так, будто по ней проходит что-то невесомое, но все же осязаемое, а туристы рассказывают о странных тенях и силуэтах в окнах.

Фото: [ Алена Притула ]

Доехать до мистической деревни можно от автовокзала Павловского Посада на маршруте № 24 «Павловский Посад — Часовня». Также сюда ведут поезда Курского направления. Приехав в деревню, нужно будет пересечь всю территорию, так как загадочные вещи начинают происходить на ее восточной окраине.