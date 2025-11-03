«Металлург» вернул себе первое место на Востоке, разгромив «Шанхай»

«Шанхай» открыл счет уже на первой минуте после гола Никиты Попугаева, но еще в первом периоде «Металлург» ответил шайбами Даниила Вовченко, Руслана Исхакова, Никиты Михайлиса и Дмитрий Силантьева. В третьем периоде еще два гола на свой счет записали Роман Канцеров и Егор Коробкин.

«Металлург» вернул себе лидерство в Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах.

Звездный нападающий уральцев Евгений Кузнецов не был заявлен на матч. Агент хоккеиста Шуми Бабаев рассказал, что у хоккеиста нет никакой травмы, а его отсутствие в составе было исключительно тренерским решением.

Ранее стало известно, что опытный канадский голкипер Луи Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам.