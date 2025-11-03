Канадский вратарь покинул «Сибирь» после одной победы в 11 матчах

Отмечается, что расставание произошло из-за семейных обстоятельств 33-летнего хоккеиста.

Доминге пополнил ряды «Сибири». Он одержал одну победу в 11 матчах, пропуская в среднем 3,83 шайбы за игру и отражая 89,2% бросков. Канадец провел в НХЛ более 150 матчей, будучи вторым голкипером в «Аризоне», «Тампе», «Нью-Джерси», «Ванкувере», «Калгари», «Питтсбурге» и «Рейнджерс».

