Канадский вратарь покинул «Сибирь» после одной победы в 11 матчах
Голкипер Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам
Фото: [ХК «Сибирь»]
Опытный канадский голкипер Луи Доминге покинул «Сибирь», сообщила пресс-служба новосибирского клуба.
Отмечается, что расставание произошло из-за семейных обстоятельств 33-летнего хоккеиста.
Доминге пополнил ряды «Сибири». Он одержал одну победу в 11 матчах, пропуская в среднем 3,83 шайбы за игру и отражая 89,2% бросков. Канадец провел в НХЛ более 150 матчей, будучи вторым голкипером в «Аризоне», «Тампе», «Нью-Джерси», «Ванкувере», «Калгари», «Питтсбурге» и «Рейнджерс».
Ранее Луи Доминге назвал самого выдающегося российского хоккеиста, против которого ему довелось играть.