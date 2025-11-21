Меткость — их козырь: в Коломне выбрали лучших стрелков среди студенток ГСГУ

В Коломне на базе тира конькобежного центра прошел этап спартакиады ГСГУ по стрельбе из пневматической винтовки среди девушек. В соревнованиях приняли участие 28 студенток десяти факультетов, стрелявших по мишеням с дистанции 10 метров.

Старт одновременно засчитывался как этап вузовской спартакиады и как сдача норм ГТО.

Лучший результат в личном зачете показала студентка филологического факультета Вероника Сальникова. В командном первенстве победил факультет физической культуры и спорта. В университете отметили, что турнир стал важной частью ежегодной спартакиады, направленной на популяризацию спорта и здорового образа жизни.