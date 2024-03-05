Международная делегация посетит Подмосковье после ВФМ-2024

Сразу после завершения основной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи более шестидесяти иностранцев посетят Подмосковье. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Ожидается, что ребята из Сочи сначала приедут в Мастерскую управления «Сенеж», где федеральная дирекция фестиваля подготовила для них насыщенную программу, а затем начнут свое увлекательное знакомство с Подмосковьем.

В дороге из Сочи в Московскую область международной делегации помогут волонтеры Подмосковья — Александра Смолянская и Вера Кочеткова. Александра сейчас активно работает на Всемирном фестивале молодежи, она — атташе делегации из Китая. Волонтерство для Саши тема близкая — она состояла в юнармейском движении, помогала в организации патриотических мероприятий, навещала ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас активистка учится в Военном университете имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, а поехать в Сочи решила, чтобы прокачать свои знания китайского языка и приобрести новый опыт.

Вера Кочеткова сопровождает в Сочи делегацию из Беларуси. Она тоже опытный волонтер — помогает семьям с детьми с ОВЗ, проводила реабилитационные занятия по изотерапия, сопровождала акции «Сад памяти», «Красная гвоздика», «Стена памяти».