18-летний сын Мэттью Макконахи вышел в свет с родителями

Super: сын Макконахи и Алвес впервые за долгое время появился на публике

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Леви Алвес Макконахи, 18-летний сын 56-летнего американского актера Мэттью Макконахи и 44-летней модели Камилы Алвес, впервые за долгое время появился на публике, сообщает Super.

Юноша посетил благотворительный гала-вечер в Лос-Анджелесе. На мероприятии он был вместе с родителями. Леви уверенно позировал фотографам. Для выхода он выбрал серый костюм бренда Sandro, белую рубашку и черные туфли. Образ получился элегантным и сдержанным.

Леви развивает актерскую карьеру и идет по стопам отца. Раньше он пробовал себя в модельном бизнесе: участвовал в показах и снимался для глянцевых изданий.

Дебют Леви в кино состоялся в 2025 году. Он сыграл в картине «Школьный автобус» вместе с отцом. Еще несколько премьер с участием Леви запланированы на 2026 год. Макконахи и Алвес поддерживают сына. Они часто появляются вместе на мероприятиях и делятся семейными моментами.

Ранее Даша Жукова вышла в свет с 13-летней дочерью от Романа Абрамовича.

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