Загадай желание правильно: что Велесова ночь 31 октября готовит каждому знаку зодиака

В ночь с субботы на воскресенье 31 октября 2026 года привычный мир будто теряет плотность. Славяне верили: именно в это время грань между Явью (миром живых) и Навью (миром ушедших) истончается настолько, что сквозь нее проступают отголоски прошлого и намеки на будущее. Это не про тыквы и шумные вечеринки — это Велесова ночь, время тишины, памяти и внутренней перестройки, сообщил udm-info.ru.

Астрологически момент тоже особенный: Солнце в Скорпионе подчеркивает темы трансформации, а ретроградный Меркурий словно приглашает заглянуть в старые записи и заново осмыслить то, что казалось закрытым.

Не Хэллоуин, а древний переход: в чем суть Велесовой ночи

Велесова ночь — это рубеж между осенью и зимой, когда природа замирает, а бог Велес, по поверьям, приоткрывает врата между мирами. В отличие от западного праздника, славяне не отпугивали духов, а очищались и просили поддержки у рода на долгую темную половину года. Смысл ночи — в освобождении: прежде чем звать новое, нужно расчистить для него место.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Что эта ночь может дать каждому знаку зодиака

Овен. Сейчас важна не скорость, а точность. Велес ценит решимость, но награждает тех, кто сначала внутренне определится с направлением. Начните давно откладываемое дело — но без пафоса, с ясного внутреннего «да».

Телец. Чтобы сохранить главное, иногда нужно отпустить лишнее. Пересмотрите вещи и привычки, которые больше не служат. Ритуальная уборка с солью помогает освободить пространство — и часто в него приходит что-то по-настоящему ценное.

Близнецы. Ретроградный Меркурий здесь не помеха, а помощник. Записывайте сны: в эту ночь они могут нести подсказки. Ваша задача — не распыляться на слова, а выделить одну главную мысль, из которой вырастет будущее.

Рак. Это время связи с родом. Поставьте свечу, накройте поминальный стол. Не отказывайте в просьбе: считается, что так предки проверяют, насколько вы остались человечны. Чуткость Рака может открыть ответ на давний семейный вопрос.

Лев. Ночь просит тишины. В ней слышно то, что обычно заглушает голос эго. Спросите себя честно: какая из ваших «коронок» стала тяжелой? Отпустите ее хотя бы на эти часы — и почувствуете, как уходит лишнее напряжение.

Дева. Практичность Девы — лучший инструмент этой ночи. Уберите не только в доме, но и в делах: составьте список того, что хотите оставить в прошлом, и символически избавьтесь от него. Сон подскажет, где вы были излишне строги к себе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Весы. Ретроградная Венера не отменяет поиска гармонии. Поговорите по-честному с собой: где вы поддерживаете баланс ценой собственных желаний? Ответ может стать точкой роста.

Скорпион. Это ваша стихия. Ночь дает шанс избавиться от того, что давно отравляло жизнь: от обиды, страха, токсичной привязанности. Не бойтесь смотреть в темноту — именно там прячется ваша сила.

Стрелец. Обычно вы ищете новое вовне, но сейчас расширение идет внутрь. Пролистайте семейные архивы, вспомните рассказы старших — в них может быть ответ, который вы давно искали.

Козерог. Ретроградный Сатурн ощущается как груз, но ночь предлагает иной путь: не быть для всех опорой, а самому опереться на род. В этой уязвимости — не слабость, а мудрость, и именно она даст ресурс.

Водолей. Вы получаете доступ к общему полю идей. Ищите то, что объединяет людей, но сначала отпустите ощущение интеллектуального превосходства: настоящая мудрость приходит через сердце.

Рыбы. Для Рыб граница между мирами и так едва заметна, а сейчас она почти исчезает. Ответ на сокровенный вопрос может прийти во сне или в случайной фразе. Доверьтесь потоку и творите без оценки.

Как провести Велесову ночь, чтобы не спугнуть возможности

Очистите пространство. Днем 31 октября сделайте уборку с солью — она, по традиции, убирает негатив. У входа положите ветки рябины: это древний оберег.

Зажгите свечу. Пусть пламя станет путеводным огоньком — для вас и для душ предков.

Вспомните предков. Поставьте на стол любимые блюда ушедших, произнесите их имена. Даже простое упоминание — уже знак уважения.

Не отказывайте в просьбах. Если к вам обратятся за помощью, постарайтесь помочь: так проверяется человечность.

Сформулируйте желание правильно. Не просите «хочу то-то», а спросите, что вам нужно для роста. Ответ может удивить.

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