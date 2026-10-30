Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Накануне 26-летняя Линникова назвала победу 20-летней Алексеевой в конкурсе «Мисс БРИКС» фейковой. Та в ответ заявила, что Анна живет на скандалах и негативно относится к России и русским мужчинам. Обмен резкими высказываниями перешел в публичную плоскость.

Линникова отреагировала на слова соперницы видеороликом с жесткой критикой. Среди прочего она упрекнула Валентину в том, что та портит репутацию медицинского университета имени Н. И. Пирогова, где учится.

Фото: [ Анна Линникова/соцсети ]

«Валька, закрой свой тупорылый рот, особенно в мою сторону! А то ты как скажешь, что депрессии нет, потом весь Интернет тебя обсуждает и твою тупость. Кстати, ты делаешь не очень хороший рейтинг своему университету, когда высказываешься о подобных вещах», — отметила Анна.

Накануне Валентина в одном из интервью заявила, что такого заболевание как депрессия не существует — его, по словам модели, исключили из «клиники».

Линникова также высказалась о заявлении соперницы относительно российских мужчин. Модель отрицает ее обвинения в ненависти к ним. Она объяснила, что выступает против патриархальных установок и разных форм насилия. По словам Анны, ее позиция не имеет ничего общего с неприязнью к мужчинам или стране.

«Прежде чем открывать рот, ты могла бы спросить у меня мое мнение. Ах, ну да, ты, наверное, не поймешь, о чем я говорю. Ты же все сверяешь с чатом GPT. Зачастую заучиваешь текст и говоришь неправильно. Иди поплачь!», — заявила Анна.

Кроме того, Линникова заявила, что Алексеева получила титул «Мисс БРИКС» благодаря влиятельному жениху — 50-летнему Илье Мительману. По мнению модели, победа Валентины выглядит спорной.

Ранее Валентина Алексеева высказалась о прошлых отношениях своего возлюбленного.