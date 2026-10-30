С начала осени пассажиры Мострансавто совершили более 87,9 млн поездок

С 1 сентября 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» воспользовались автобусами компании более 87,9 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Анализ востребованности маршрутов дает нам реальную картину в этой сфере и возможность регулировать количество рейсов и транспортных средств для обеспечения качества поездок», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наиболее востребованными маршрутами у жителей и гостей региона стали МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и у МАП № 12 г. Ногинск. Чаще всего проезд фиксируют социальными картами жителя Московской области или Москвы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.