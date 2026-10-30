Бархатный сезон закрыт: как циклон за пару дней остудил Черное и Азовское моря

Бархатный сезон на Кубани в этом году затянулся: туристы купались почти до конца октября. Но 29-го числа пришел циклон, и море начало стремительно остывать. Еще недавно вода держалась на комфортных +24…+25 градусах, теперь ситуация изменилась, сообщил kubanpress.ru.

Черное море: купальный сезон закрыт

Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 29 октября, верхние слои воды на главных курортах остыли до +20 градусов. В Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе зафиксировано до +20 °C.

Это пограничное значение. Закаленные «моржи» еще могут счесть воду приемлемой, но для обычного отдыхающего сезон официально завершен. Остывание ускорится: в ближайшие дни синоптики обещают заметное похолодание воздуха и затяжные дожди.

Особняком держится Тамань: из-за течений и мелководья вода там всегда прохладнее на пару градусов. Там зафиксировано +18 °C.

Азовское море: мелководье остывает быстрее

Черное море остывает плавнее благодаря глубине, а Азовское, со средней глубиной всего 7-8 метров, ведет себя как гигантский радиатор: быстро нагревается и так же быстро отдает тепло. Здесь похолодание чувствуется острее. В Приморско-Ахтарске — до +16 °C, в Должанской и Ейске — до +15 °C.

Для конца октября такие цифры для Азова — норма. Купаться при такой температуре рискованно: легко переохладиться, тем более при усиливающемся ветре.

Почему вода остыла так резко

Падение на 4-5 градусов за несколько дней объясняется не только сокращением светового дня, но и погодной обстановкой.

Циклон. На регион надвигается мощный циклон, несущий плотную облачность. Она перекрывает солнечный свет, и море перестает получать энергию для прогрева.

Перемешивание. Сильный ветер, сопровождающий циклон, активно перемешивает воду. Теплые верхние слои уходят вглубь, а наверх поднимается холодная вода из «сезонного термоклина».

Течения. У Тамани и в Азовском море холодные северо-восточные ветры сказываются быстрее — отсюда более низкие показатели.

Прогноз

Ближайшие выходные окончательно закроют пляжный сезон-2026 в Краснодарском крае. Воздух у побережья опустится ниже +15 °C, а вместе с дождем находиться там станет некомфортно.

К началу ноября температура воды в Черном море, как ожидается, стабилизируется на +16…+17 градусах и продолжит медленно снижаться, дойдя до зимних +9…+11 °C к январю.

Тем, кто рассчитывал на поздний бархатный сезон, этот октябрь стал последним подарком уходящего лета. Следующая возможность искупаться без риска для здоровья появится только в конце мая, когда вода снова прогреется до +20 °C.

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