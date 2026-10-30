В Щелкове появится спорткомплекс с залами для секций и настольного тенниса

В поселке Загорянский городского округа Щелково построят двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс площадью более 1,8 тыс. кв. м, он появится на улице Свердлова, 8. Стройготовность объекта составляет 20% — завершить работы планируется в 2028 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании обустроят большой спортивный зал с пространством высотой в два этажа, где можно будет заниматься настольным теннисом. На первом этаже разместятся три зала для занятий в секциях, гардероб и раздевалки с душевыми, на втором — дополнительные помещения для секционных занятий, актовый зал и массажный кабинет. Для посетителей предусмотрен буфет с обеденным залом на 45 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.