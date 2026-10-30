Литургию проведет архиепископ: в храме Котельников состоится праздничное богослужение

Общество

Фото: [администрация городского округа Котельники]

По словам главы городского округа Котельники Михаила Соболева, 4 ноября, в День народного единства и престольный праздник Казанской иконы Божией Матери, в храме Казанской иконы Божией Матери пройдет Божественная литургия.

Праздник Казанской иконы имеет глубокие исторические корни: в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского возносило молитвы этому образу перед освобождением столицы от польско‑литовских интервентов.

Казанская икона Божией Матери — главная святыня Казанского храма в Котельниках. Сам храм был основан в 1675 году царем Алексеем Михайловичем, отцом Петра I. Икону, созданную мастерами Оружейной Палаты, передали в дар в день освящения церкви — в 1685 году.

Службу в Котельниках проведет архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Начало запланировано на 09:00, место проведения — ул. М. Колхозная, д. 62а.

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