Международная федерация фехтования переписала правила из-за украинской саблистки Ольги Харлан

Ранее на одном из соревнований по фехтовании под эгидой федерации произошел скандал. Харлан после игры отказалась от рукопожатия со своей российской визави Анной Смирновой, что предусматривается правилами. После чего украинке было присуждено техническое поражение.

Теперь же, как пишет итальянская La Repubblica, рукопожатия заменили спортсменам на приветствие на расстоянии. Таким образом в Международной федерации фехтования намерены избежать подобных казусов в будущем.

К слову, помимо поражения, украинска получила за свое неспортивное поведениие дисквалификацию. Правда, позже Международный олимпийский комитет все же дал добро Харлан на отбор к Олимпийским игрыам-2024 в Париже.