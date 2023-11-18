Международная федерация гимнастики присвоила прыжку советской гимнастки Юрченко имя американки Байлз

Более усложненному варианту прыжка, названного еще в прошлом веке в честь советской гимнастки Натальи Юрченко, Международная федерация гимнастики (FIG) решила в одностороннем порядке присвоить имя Симоны Байлз.

В 2021 году Байлз на официальном турнире в США исполнила усложненную версию указанного прыжка. Гимнастический элемент включает в себя также двойное сальто назад.

«Отныне прыжок Юрченко будет называться «Байлз 2», – сообщается на официальном сайте организации.

Стоит отметить, что ранее Байлз удалось собрать сразу четыре гимнастических эелементов, названных в свою честь. Прыжок Юрченко – стал пятым.