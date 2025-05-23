Международная федерация хоккея не допустила сборную России к Олимпиаде-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России к участию в Олимпиаде-2026. Об этом сообщил латвийский портал Sportacentrs.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на конгрессе организации, который прошел в Стокгольме. В качестве замены российской команды на турнире выступит сборная Франции.

Недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям связан с комплексом мер, принятых после событий февраля 2022 года. Тогда сборные России, а также Белоруссии были отстранены от всех международных турниров.

На прошлых Олимпийских играх, которые прошли в 2022 году в Пекине, сборная России по хоккею завоевала серебряные медали, уступив в финале бельгийской команде.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по хоккею определился состав четвертьфинальных пар. Известно, что победителем группы А стала сборная Канады. В следующий этап из этой группы вышли Швеция, Финляндия и Австрия.