На чемпионате мира по хоккею стали известны все участники плей-офф
На чемпионате мира по хоккею определился состав четвертьфинальных пар
Фото: [ИИХФ]
Накануне завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании.
Победителем группы А стала сборная Канады. Также в следующий этап из этой группы вышли команды Швеции, Финляндии и Австрии.
В группе В первое место заняла сборная Швейцарии, которая опередила команды США, Чехии и Дании.
В четвертьфинальных матчах встретятся Канада — Дания, Швейцария — Австрия, США — Финляндия, Швеция — Чехия. Все матчи пройдут 22 мая.
Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.
Сборные России и Белоруссии пропускают уже четвертый чемпионат мира подряд из-за отстранения в связи с событиями на Украине.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о лучших игроках плей-офф в НХЛ.