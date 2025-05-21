На чемпионате мира по хоккею стали известны все участники плей-офф

Накануне завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании.

Победителем группы А стала сборная Канады. Также в следующий этап из этой группы вышли команды Швеции, Финляндии и Австрии.

В группе В первое место заняла сборная Швейцарии, которая опередила команды США, Чехии и Дании.

В четвертьфинальных матчах встретятся Канада — Дания, Швейцария — Австрия, США — Финляндия, Швеция — Чехия. Все матчи пройдут 22 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.

Сборные России и Белоруссии пропускают уже четвертый чемпионат мира подряд из-за отстранения в связи с событиями на Украине.

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