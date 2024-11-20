Международная федерация плавания сняла запрет на участие в соревнованиях российских спортсменов

Как приводится в релизе World Aquatics, российским пловцам, согласно обновленным критериям допуска, разрешено теперь принимать участие в турнирах по прыжкам в воду, плаванию на открытой воде, плаванию в крытых помещениях, а также в синхронном плавании.

Что касается игровых видов спорта, каким является водное поло, то тут пока без изменений: участие в международных турнирах пока под запретом.

К слову, все обновленные правила также распространяются на спортсменов из Белоруссии.

В 2022 году российские и белорусские атлеты были отстранены из-за украинского конфликта от международных соревнований. В 2023 году World Aquatics допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в индивидуальных стартах и исключительно в нейтральном статусе без флага и гимна своей страны.