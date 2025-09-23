Международная федерация рассмотрит вопрос допуска российских лыжников к Олимпиаде

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсудит вопрос допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2026 года на своем заседании 24 сентября.

В федерации заявили, что учтут последние рекомендации Международного олимпийского комитета. МОК рекомендовал допускать россиян исключительно в нейтральном статусе на условиях, предусмотренных правилами для участников летней Олимпиады в Париже. При этом до сих пор в международных стартах под эгидой FIS россияне не участвовали.

Под вопросом остается участие в Олимпиаде большого количества спортсменов. FIS объединяет такие виды спорта как лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье и сноуборд.

Ранее олимпийские лицензии на квалификационном турнире в Пекине завоевали российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.