Международная федерация рассмотрит вопрос допуска российских лыжников к Олимпиаде
FIS рассмотрит допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 24 сентября
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсудит вопрос допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2026 года на своем заседании 24 сентября.
В федерации заявили, что учтут последние рекомендации Международного олимпийского комитета. МОК рекомендовал допускать россиян исключительно в нейтральном статусе на условиях, предусмотренных правилами для участников летней Олимпиады в Париже. При этом до сих пор в международных стартах под эгидой FIS россияне не участвовали.
Под вопросом остается участие в Олимпиаде большого количества спортсменов. FIS объединяет такие виды спорта как лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье и сноуборд.
Ранее олимпийские лицензии на квалификационном турнире в Пекине завоевали российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.