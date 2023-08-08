Международная федерация тяжелой атлетики не допустила ни одного россиянина до чемпионата мира

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) решил отказать всем представителям России в участии в чемпионате мира 2023 года. Россияне не смогут приять участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе, проинформировала пресс-служба IWF.

Ранее данная спортивная международная организация установила ранее так называемые критерии «приемлемости» для атлетов из России. Все они обязаны были подписать своеобразную декларацию о своих политических взглядах, осуждающих СВО и российское руководство. Спортсмены в полном составе отказались это делать.

«Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, 7 человек обслуживающего персонала и 1 технический судья — все они имеют белорусские паспорта», — говорится в заявлении федерации.

В тоже время атлетам из союзной Белоруссии повезло больше: исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в него были включены и 12 белорусских представителей.