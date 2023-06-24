Международная федерация волейбола продлила свое решение об отстранении россиян от мировых первенств

Российские волейболисты не будут участвовать в состязаниях, которые станут проводиться под эгидой федерации. На это время их рейтинговые очки заморозят.

Данное решение было подтверждено административным советом этой спортивной организации. Точно такое же указание было сделано насчет белорусов. Что российскую, что белорусскую сборную при этом не будут включать ни в какие мировые рейтинги.

«FIVB подтвердил свое предыдущее решение о том, что все российские и белорусские национальные команды, клубы, официальные лица не имеют права участвовать во всех международных соревнованиях», - было сказано в заявлении.

Этот документ процитировали РИА Новости. По утверждению административного совета, такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.