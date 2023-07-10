Международные соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске

Международные соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра» прошли в Солнечногорске, сообщили в Минспорта Подмосковья. Число их участников превысило пятьдесят человек.

Местом проведения турнира стал воднолыжный стадион АВСК «Альфа». За победу боролись представители столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара и Белоруссии.

Соревнования прошли в двух дисциплинах – «Слалом за катером» и «Прыжки с трамплина за катером».

По итогам турнира подмосковный спортсмен Александр Горелов стал вторым в слаломе среди мужчин в возрасте от тридцати пяти лет.