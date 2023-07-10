Международные соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске
Фото: [Фото: Федерация воднолыжного спорта МО]
Международные соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра» прошли в Солнечногорске, сообщили в Минспорта Подмосковья. Число их участников превысило пятьдесят человек.
Местом проведения турнира стал воднолыжный стадион АВСК «Альфа». За победу боролись представители столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара и Белоруссии.
Соревнования прошли в двух дисциплинах – «Слалом за катером» и «Прыжки с трамплина за катером».
По итогам турнира подмосковный спортсмен Александр Горелов стал вторым в слаломе среди мужчин в возрасте от тридцати пяти лет.