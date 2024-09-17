Международный чемпионат по битве роботов пройдет в сентябре

Новый сезон Международного чемпионата по битве роботов стартует в сентябре, сообщили в Минцифры России. Мероприятие способствует продвижению инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

В этом году чемпионат пройдет по двум дисциплинам: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». Первая предусмотрена для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограммов. Вторая — для участников 10-17 лет с роботом весом до полутора килограммов.

Первый отборочный этап чемпионата пройдет 28 сентября при поддержке Правительства Москвы на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена». В нем примут участие 48 команд из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.

В программе мероприятия — два шоу: дневное (с 12:00 до 15:20) и вечернее (с 17:00 до 19:20). трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте».