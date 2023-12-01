Международный фестиваль авторов новых детских песен пройдет в 2024 году

Жители Подмосковья могут принять участие в Международном фестивале авторов новых детских песен «Шаинский-Фест». Мероприятие пройдет в следующем году с1 февраля по 30 июля.

Главными целями проекта являются возрождение жанра детской песни в стране, открытие новых авторов и отбор на конкурсной основе лучших произведений, написанных для самых маленьких слушателей, популяризация этих произведений и их публикация в музыкальных изданиях и нотных сборниках.

Принять участие в мероприятии могут композиторы и поэты — авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Песня может быть написана в любом жанре на русском языке и должна включать не менее двух куплетов и одного припева. Продолжительность песни должна составлять не более 3,5 минут. Заявки принимаются до 1 апреля 2024 года.

Финальный этап фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца в рамках концертной программы «Все лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.

Подробная информация об условиях участия представлена на сайте фестиваля.