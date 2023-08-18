Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье

Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье уже в девятый раз, сообщили в Минкультуры и туризма региона. Площадкой проведения мероприятия станет музей-заповедник «Горки Ленинские».

В программе – выступления Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Ларисы Долиной, Евгения Маргулиса, Дмитрия Маликова и других именитых артистов.

Помимо этого, гостей фестиваля ждут мастер-классы по игре на губной гармошке, балалайке и укулеле, лекция о создании собственной музыкальной композиции,

Также на площадке будет работать Хоккейная академия Вячеслава Фетисова, пройдут показательные выступления трехкратного чемпиона мира по пинг-понгу и девятнадцатикратного чемпиона России по настольному теннису Максима Шмырева.