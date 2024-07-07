Международный фестиваль колокольного звона состоялся в кремле Рязани

Сегодня в рязанском кремле состоялся IX Международный фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны», предваряющий День семьи, любви и верности. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что старт мероприятию дала общая молитва, после которой хор исполнил песню «Прекрасное далеко». Ярким украшением торжества стал фестиваль звонарей.

Отмечается, что в ходе праздника свыше 15 семей, которые прожили в браке более 30 лет, были награждены медалью «За любовь и верность». Мероприятие открыл лучший звонарь Ростовской области. Всего в нем участвовали свыше 50 звонарей, в том числе и делегация мастеров из Минска. Самым юным участником «Перезвонов» стал шестилетний ребенок.

Добавляется, что также посетители фестиваля могли посетить многочисленные мастер-классы для всей семьи, выставку рукоделия и ярмарки.