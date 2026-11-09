Что дешевле — солнце или ветер? Статистика показала неожиданного лидера энергетической гонки

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Солнечная энергия заметно подешевела за последние годы, но среди новых электростанций она все же не является самым дешевым источником электричества, пишет BGR со ссылкой на данные Our World in Data. По оценке за 2024 год лидером оказалась наземная ветроэнергетика.

Стоимость электричества от новых наземных ветровых станций оценивается примерно в $49 (₽4 тыс.) за мегаватт-час. Для солнечных электростанций показатель составляет около $60 (₽4,9 тыс.), для газовых станций комбинированного цикла — $74 (₽6,1 тыс.), а для угольных — $115 (₽9,5 тыс.) за мегаватт-час.

При этом именно солнечная энергетика показала самое резкое удешевление. В 2009 году ее стоимость составляла около $496 (₽40,8 тыс.) за мегаватт-час, то есть за 15 лет снизилась примерно на 88%. У наземной ветроэнергетики падение составило около 74%.

Одна из причин — низкие расходы после строительства станций. Ветер и солнце не требуют постоянной закупки и доставки топлива, в отличие от газовых и угольных электростанций.

Развитие технологий также сделало солнечные панели дешевле, эффективнее и надежнее. Большую роль сыграло и масштабное производство оборудования, особенно в Китае.

Однако более низкая цена возобновляемой энергии сама по себе не означает быстрого отказа от ископаемого топлива. Мировой спрос на электричество продолжает расти, поэтому вместе с солнечными и ветровыми станциями во многих странах по-прежнему увеличивается и потребление угля и газа.

иностранная пресса

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