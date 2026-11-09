Проголосовали, но без результата: жители Оренбурга рассказали, как месяц не могут сменить УК

В Оренбурге собственники квартир дома уже больше месяца не могут довести до конца смену управляющей компании. Общее собрание состоялось: жильцы отказались от услуг УК и выбрали новую организацию, но решение так и осталось на бумаге, сообщил 56orb.ru.

По данным издания, недовольство копилось годами. По словам жителей, управляющая компания недобросовестно относилась к содержанию и ремонту общего имущества, и часть работ собственникам приходилось организовывать за свой счет. По информации издания, жильцы одного подъезда самостоятельно решили собирать деньги на асфальтирование проблемного участка, чтобы подготовить двор к зиме.

По информации издания, после голосования жители Оренбурга не видят результата: рассмотрение вопроса приостановлено до декабря. Жители опасаются, что при положительном исходе дом перейдет под управление новой управляющей компании только в январе 2027 года. Таким образом, от окончания голосования до фактической смены компании может пройти около трех месяцев.

«Редакция (56orb.ru. — Прим. ред.) готовит запрос в ГЖИ, чтобы получить ответы на вопросы по сложившейся ситуации», — отмечено в статье.

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