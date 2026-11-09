Стало известно, какие профессии выбрали дочери Сосо Павлиашвили
Super: Сосо Павлиашвили рассказал о профессиях, которые осваивают его дочери
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62-летний народный артист России Сосо Павлиашвили рассказал о том, какие профессии выбрали его дочери.
В интервью Super он отметил, что его старшая дочь — Елизавета, в 2026 году поступила в православный университет. Там она будет учиться иконописи. Младшая дочь Сандра стала студенткой ВГИКа и осваивает актерское мастерство.
У артиста также есть сын Леван, который родился в 1987 году от первого брака с пианисткой Нино Учанейшвили. Он уже поет на концертах — и вместе с отцом, и самостоятельно.
Павлиашвили был женат на Учанейшвили с 1985 по 2003 годы. Артисту также приписывали отношения с певицей Ириной Понаровской. Однако главной женщиной в жизни музыканта стала бывшая вокалистка группы «Мирони» Ирина Патлах.
Долгое время пара избегала официальной регистрации, но в 2020 году Сосо и Ирина обвенчались в церкви. Вместе они воспитывают двух общих дочерей.
Ранее Сосо Павлиашвили опроверг информацию о завершении концертной деятельности.