Стало известно, какие профессии выбрали дочери Сосо Павлиашвили

В интервью Super он отметил, что его старшая дочь — Елизавета, в 2026 году поступила в православный университет. Там она будет учиться иконописи. Младшая дочь Сандра стала студенткой ВГИКа и осваивает актерское мастерство.

У артиста также есть сын Леван, который родился в 1987 году от первого брака с пианисткой Нино Учанейшвили. Он уже поет на концертах — и вместе с отцом, и самостоятельно.

Павлиашвили был женат на Учанейшвили с 1985 по 2003 годы. Артисту также приписывали отношения с певицей Ириной Понаровской. Однако главной женщиной в жизни музыканта стала бывшая вокалистка группы «Мирони» Ирина Патлах.

Долгое время пара избегала официальной регистрации, но в 2020 году Сосо и Ирина обвенчались в церкви. Вместе они воспитывают двух общих дочерей.

Ранее Сосо Павлиашвили опроверг информацию о завершении концертной деятельности.