Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» открылся в 19-й раз
Фото: [©Кирилл Калинников/РИА Новости]
Вчера в Рязани прошло торжественное открытие XIX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что это наиболее старший фестиваль театров кукол после распада СССР.
Добавляется, что в этом году фестиваль отмечает 34-летие.
Уточняется, что мероприятие продлится пять дней, в течение которых пройдут показы на шести площадках.
Ожидается, что зрителями станут не менее пяти тысяч человек.
Поясняется, что в фестивале примут 17 театров кукол из регионов РФ, а также кукольные театры Республики Беларусь и Мексики.