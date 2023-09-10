Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» открылся в 19-й раз

Вчера в Рязани прошло торжественное открытие XIX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что это наиболее старший фестиваль театров кукол после распада СССР.

Добавляется, что в этом году фестиваль отмечает 34-летие.

Уточняется, что мероприятие продлится пять дней, в течение которых пройдут показы на шести площадках.

Ожидается, что зрителями станут не менее пяти тысяч человек.

Поясняется, что в фестивале примут 17 театров кукол из регионов РФ, а также кукольные театры Республики Беларусь и Мексики.