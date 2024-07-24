Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в сентябре в подмосковной Коломне

Две субботы подряд, 7 и 14 сентября, в подмосковной Коломне пройдет XII Международный яблочно-книжный фестиваль. Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне проходит с 2011 года. За это время он стал визитной карточкой и ключевым культурным и литературным событием Подмосковья. Уникальный формат фестиваля сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Организатором мероприятия является Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад».

Основная программа развернется в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября. Темой этого года выбрана необычная — «Угощение садом». В старину садом угощали, как изысканным блюдом. «Угостить садом» означало прогулку, любование прекрасными видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления, наслаждение звуками сада, умиротворение, чтение книг, уединение, изучение.

Театральная программа представит спектакли об отношениях людей, которые надо взращивать, заботиться о них, питать, убирать сорняки, терпеть для того, чтобы получить заслуженные плоды. «Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами сада. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить свое. За чашкой чая из самовара поделятся секретами ухода за садом. Больше информации на сайте фестиваля.

Возрастное ограничение 6+