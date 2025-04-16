Международный навигационный форум и выставка «Навитех» пройдут в апреле в Москве

XVIII Международный навигационный форум и международная специализированная выставка навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2025» пройдут 22 апреля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

Мероприятие проводится в рамках Российской недели высоких технологий и является крупнейшим и наиболее представительным международным мероприятием в области спутниковой навигации в России. Организаторы форума — Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС- Форум», ЦВК «Экспоцентр» и ООО «Бизнес академия Альфа-промоушн».

В работе форума ежегодно принимают участие представители аппарата президента и правительства РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти, международные делегации ведущих провайдеров навигационных систем, представители крупнейших компаний-производителей навигационного оборудования и систем на его основе, операторы навигационных услуг.

Подробная информация о форуме представлена здесь.