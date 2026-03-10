Международный патриотический фестиваль-конкурс «Союз талантов России» пройдет в июне

С 6 по 7 июня 2026 года в преддверии празднования Дня России в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии состоится XXXII Международный патриотический фестиваль-конкурс Союз талантов России» и праздничный Гала-концерт «С Россией навсегда!».