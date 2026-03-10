Международный патриотический фестиваль-конкурс «Союз талантов России» пройдет в июне
Фото: [Медиасток.рф]
С 6 по 7 июня 2026 года в преддверии празднования Дня России в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии состоится XXXII Международный патриотический фестиваль-конкурс Союз талантов России» и праздничный Гала-концерт «С Россией навсегда!».
В мероприятии примут участие более 60 регионов России и представители дружественных стран.
В состав жюри нового сезона приглашены ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Болышого театра России, Кремлевского балета, звезды популярных вокальных и танцевальных шоу ведущих телеканалов страны.
Освещение мероприятия состоится при поддержке Первого канала, ВГТРК «Россия-1» и других средств массовой информации.