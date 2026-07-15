Врач рассказал о методе, ускоряющем восстановление после инсульта

Специалисты Центра медицинской реабилитации Сеченовского университета рассказали « Газете.Ru » об эффективности инновационного комплекса C-Mill VR+ — сенсорной беговой дорожки с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Оборудование помогает восстанавливать навыки ходьбы, равновесие и координацию после инсультов, травм и операций.

Принцип работы основан на интерактивном взаимодействии пациента с визуальной средой. На полотно дорожки проецируются стимулы — препятствия, следы, цели, камни, максимально приближающие задачу к реальным условиям. Датчики фиксируют нагрузку и сразу визуализируют данные, позволяя пациенту корректировать движения осознанно.

Перед началом тренировки система оценивает состояние пациента: анализирует статический и динамический баланс, длину и частоту шага, симметрию движений и распределение давления под стопами. На основе этих данных формируются отчеты, которые помогают врачу отслеживать прогресс и корректировать программу.

В 2025 году провели исследование с участием 30 пациентов после инсульта. Одна группа занималась обычной ЛФК, другая — дополнительно тренировалась на C-Mill VR+ дважды в неделю по 30 минут в течение шести недель. Результаты показали, что во второй группе скорость ходьбы, выносливость, баланс и симметрия шага улучшились значительно больше.

В другом исследовании с участием 60 пожилых людей (60–70 лет) сравнили эффективность тренировок с виртуальной реальностью и без нее. VR-группа показала более выраженные улучшения по всем тестам, и эффект сохранялся еще месяц после завершения занятий. Обобщенный анализ шести исследований подтвердил: тренировки на C-Mill VR+ дают стабильное улучшение ходьбы при инсульте, болезни Паркинсона и рассеянном склерозе.

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