Международный шахматный турнир стартовал в гимназии имени Примакова в Одинцово

Международный открытый Кубок по шахматам областной гимназии им. Е. М. Примакова стартовал в Одинцово, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турнир продлится шесть дней. В мероприятии принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, в том числе шесть представителей гимназии. Ребята будут бороться за выполнение звания «международный мастер».

«Уверен, что все участники получат настоящее удовольствие от сыгранных партий, а итогом турнира станет укрепление дружбы между шахматистами разных стран», – отметил глава Минспорта региона Алексей Перов.

По словам главного судьи соревнований Михаила Крюкова, турнир соответствует всем правилам и нормам ФИДЕ. Все партии будут транслироваться в онлайн-режиме в десятках стран мира.