Видновский перинатальный центр получил восемь новых фетальных мониторов
Новые фетальные мониторы передали Видновскому перинатальному центру
Фото: [Видновский ПЦ]
Видновский перинатальный центр получил восемь новых фетальных мониторов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мониторы передали родовому отделению и отделению патологии беременности. С их помощи можно отслеживать ключевые физиологические показатели матери и плода.
«Маточные сокращения, сердцебиение ребенка, пульс, сатурацию, температуру и давление — все видно на одном экране. Сохраняет в памяти до 100 измерений и суточную информацию о пациентах. После распечатки данные можно вклеить в историю», — рассказала старшая акушерка родового отделения Екатерина Овсянникова.
Оснащение медучреждений современным оборудованием соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.