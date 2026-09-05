Международный турнир по баскетболу на колясках стартовал в Химках

Международный турнир по баскетболу на колясках стартовал 3 сентября в Химках. В соревнованиях участвуют сборные России, Белоруссии, Армении и Сербии. Это первые за пять лет международные старты для российской команды — последний раз она выступала против зарубежных соперников в июле 2021 года на чемпионате Европы.

Турнир, организованный Паралимпийским комитетом России при поддержке Министерства спорта РФ и Российского спортивного фонда, открылся торжественной церемонией с парадом стран-участниц. С приветствием к спортсменам обратились первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, член Совета Федерации Евгения Ламонова, спецпредставитель МИД РФ Михаил Хорев и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Павел Рожков подчеркнул значимость события: впервые за пять лет национальная сборная встретилась на площадке с иностранными командами. Он поблагодарил паралимпийские комитеты стран-участниц за поддержку, отметив, что эти соревнования стали еще одним шагом в развитии спортивного сотрудничества.

В составе сборной России выступают капитан Руслан Кожевников, Алексей Городецкий, Илья Пыжов, Ильшат Сагитов, Александр Громков, Михаил Коршунов, Юрий Шорников, Сергей Решунов, Руслан Рахматулин, Василий Лайков, Федор Юрку и Дмитрий Ситников. Команду тренирует Дмитрий Оленевский.

Сборную Армении возглавляет Нарек Галоян, в 2021 году команда заняла четвертое место в Еврокубке. Белоруссию представляет играющий главный тренер Алена Канонич, ее команда участвовала в чемпионате Европы 2008 года в третьем дивизионе. Сербия, победитель чемпионата Европы 2022 года во втором дивизионе, прибыла под руководством Горана Матича.

В первый день турнира состоялись три матча. Сербия разгромила Армению со счетом 86:25. Россия уверенно обыграла Белоруссию — 117:10, а затем взяла верх над Арменией — 119:7. Соревнования продолжаются.