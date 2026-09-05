В Роскачестве раскрыли неожиданную пользу маринованного имбиря

Маринованный имбирь — не просто приправа к суши, а продукт с доказанными полезными свойствами, заявили в Роскачестве. Он улучшает пищеварение, снижает холестерин и давление, однако из-за содержания уксуса, сахара и соли подходит далеко не всем.

Специалисты Роскачества рассказали RT, что маринованный имбирь сохраняет оздоравливающий потенциал свежего корня. Активные компоненты — гингеролы и шогаолы — стимулируют выработку пищеварительных ферментов, уменьшают газообразование и обладают противорвотным действием. Кроме того, продукт запускает термогенез, ускоряя обмен веществ.

Фенольные соединения в составе имбиря нейтрализуют свободные радикалы, защищают клетки от окислительного стресса и снижают выработку провоспалительных цитокинов. Регулярное употребление способствует снижению уровня «плохого» холестерина и артериального давления за счет сосудорасширяющего эффекта, а также помогает контролировать аппетит.

Однако у продукта есть противопоказания. Из-за содержания уксуса, сахара и соли его не рекомендуют при язве, гастрите с повышенной кислотностью, гипотонии и серьезных сердечно-сосудистых патологиях. Также имбирь стоит исключить при приеме антикоагулянтов и беременности. Возможна индивидуальная непереносимость.

Эксперты также дали советы по выбору. Качественный маринованный имбирь — это тонкие полупрозрачные слайсы розового оттенка. Слишком яркий красный цвет может указывать на искусственные красители. В составе не должно быть ничего лишнего: только имбирь, уксус, сахар, вода и соль. Хранить закрытую упаковку следует при температуре от +4 до +25 °C, после вскрытия — в холодильнике, используя чистые приборы, чтобы избежать попадания бактерий.