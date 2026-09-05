Подольский боксер Михаил Усов завоевал серебро чемпионата России

Подольский боксер Михаил Усов завоевал серебряную медаль чемпионата России в весовой категории до 86 кг. Турнир прошел в Саранске, где 23-летний спортсмен уверенно прошел соперников из Воронежской области, Москвы и Краснодарского края, уступив лишь в финальном поединке.

Воспитанник СШОР «Космос» начал выступление с победы над Всеволодом Жуковым из Воронежской области, затем взял верх над опытным москвичом Александром Невским, а в полуфинале оказался сильнее Идара Занилова из Краснодарского края. Все бои завершились единогласным решением судей. В финале 4 сентября Михаил уступил и стал серебряным призером.

За плечами спортсмена — уже немало достижений. В 2023 году ему присвоили звание мастера спорта России международного класса. В 2025-м он выиграл первенство России среди спортсменов 19–22 лет, взял бронзу взрослого чемпионата и получил медаль «Спортивная доблесть» I степени. В этом году к коллекции добавилось серебро Кубка России.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил Михаила и его тренера Александра Подольского, который также возглавляет Подольскую федерацию бокса. «Подольск гордится вами!» — написал он, пожелав спортсмену золота в следующих боях. Михаил входит в состав сборной страны и продолжает достойно представлять родной город на крупнейших соревнованиях.