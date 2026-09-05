Неизвестные похитили и насильно вывезли россиянку во Владикавказ

Полиция проверяет информацию о похищении 21-летней девушки в Твери и ее принудительном вывозе во Владикавказ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев попросил правоохранителей разобраться в ситуации.

Инцидент привлек внимание после публикации в Telegram-канале издания Baza 2 сентября 2026 года. Сообщалось, что в Твери неизвестные применили насилие и угрозы в отношении 21-летней девушки, после чего вывезли ее во Владикавказ.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев обратился к правоохранителям с просьбой проверить изложенные факты. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили начало проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Других подробностей на момент публикации не приводилось.